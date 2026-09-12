Първи поклонници на гроба на Деспот Слав в Мелник
Обновеният исторически музей на Мелник посрещна първата група български туристи, чиято цел бе да се поклонят на гроба на деспот Алексий Слав и да пос...
Следете всички новини, анализи и коментари за Деспот. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обновеният исторически музей на Мелник посрещна първата група български туристи, чиято цел бе да се поклонят на гроба на деспот Алексий Слав и да пос...
Дядо му Никола Груев е от българско село, загива като гръцки войник Никола Груевски управлява като монарх, но властта му се клати неудържимо Македон...
Хотелиери, винари и учени дават рамо на предприемачи от Сандански и Петрич Нов път до гроба на деспот Слав искат хората в Мелник. Те очакват бум на т...
Благоевград. Жителите на най-малкия ни град Мелник не крият радостта си, че откритият при археологически разкопки в населеното място гроб и скелет са...