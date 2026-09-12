СДС иска място в десния блок
София. СДС поема курс на обединение в дясно и участие в общ дясноцентристки блок, в който СДС има своето място, съобщи пред БНР новоизбраният лидер на...
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София. СДС поема курс на обединение в дясно и участие в общ дясноцентристки блок, в който СДС има своето място, съобщи пред БНР новоизбраният лидер на...
София. Общ документ, отразяващ позицията на участниците в реформаторския блок по най-наболелите теми в страната, ще бъде готов до края на седмицата и...
София. СДС е в изолация от преговорите за дясна коалиция до 6 юли, когато ще бъде избран наследник на Емил Кабаиванов. Това довериха за "Стандарт" изт...
София. СДС е в изолация от преговорите за дясна коалиция до 6 юли, когато ще бъде избран наследник на Емил Кабаиванов. Това довериха за "Стандарт" изт...