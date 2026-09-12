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СДС иска място в десния блок

СДС иска място в десния блок

София. СДС поема курс на обединение в дясно и участие в общ дясноцентристки блок, в който СДС има своето място, съобщи пред БНР новоизбраният лидер на...

08 юли | 15:31
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