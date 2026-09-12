Отбелязваме Деня на водата
Световният ден на водата се отбелязва от 1993 година насам под егидата на ООН
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Световният ден на водата се отбелязва от 1993 година насам под егидата на ООН
Експозицията може да се види в новата зала на природонаучния музей в града
Дирекция „Национален парк Рила" и РИОСВ – Благоевград организират честване на Световния ден на водата. м 10,00 ч. в кабинета по „Химия и опазване на о...