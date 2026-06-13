Избират най-търпеливи учител и ученик
Навръх празника Благовещение училища в Пиринския край ще отбележат и Деня на търпението с различни прояви. Конкурс за най-търпеливи ученик и учител ще...
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Навръх празника Благовещение училища в Пиринския край ще отбележат и Деня на търпението с различни прояви. Конкурс за най-търпеливи ученик и учител ще...
Ученици от десетки училища в Пиринския край ще честват навръх Благовещение, 25 март, Ден на търпението. Инициативата е на Общинския съвет по наркотичн...