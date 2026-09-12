Всичко за Ден На София

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Днес е денят на София

Днес е денят на София

Общинските музеи, Градската художествена галерия и зоопаркът ще бъдат със свободен вход София. Днес е Денят на столицата на България - София. Той съв...

17 септември | 6:26
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