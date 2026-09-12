Патриарх Даниил благослови София
Състоя се официална церемония по случай тържествения празник
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Състоя се официална церемония по случай тържествения празник
Къде по-точно е рестрикцията
Проявите започват с празнична сесия на Столичния общински съвет, от 10:00 ч.
По случай Деня на София, на 17.09.2015г., район „Студентски" организира инициативата „София – моят град". Тържеството е с начален час – 10:30ч. пред с...
София. Истински фурор за столичани и гости на града предизвика шествието на каляската на цар Фердинанд по централните улици. Царската карета, подарена...
Общинските музеи, Градската художествена галерия и зоопаркът ще бъдат със свободен вход София. Днес е Денят на столицата на България - София. Той съв...
София. Събитията по случай празника на София завършиха с тържествено издигане на знамето на града. На церемонията на площад „Александър Невски" прис...
София. За първи път в София гостуват оригинални картини на Рафаело. Освен картината "Св. Eкатерина Александрийска" в изложбата в Националната художе...