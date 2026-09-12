Химнът на Кирил и Методий се ражда в Русе
Празникът на българската писменост и култура 24 май неизменно е свързван в представите на българите с песента "Върви, народе възродени". Малцина обаче...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ден На Славянската Писменост. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Празникът на българската писменост и култура 24 май неизменно е свързван в представите на българите с песента "Върви, народе възродени". Малцина обаче...
Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н., ректор на Медицински университет - Варна: По традиция Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов"-Варна в днит...
Грандиозно шествие за празника на българските букви прави Варна днес. 15 000 ученици, студенти, интелектуалци, общественици, читалищни и музейни работ...
Превели Библията на славянски и проправили път на християнството на североизток Глаголицата е първата славянска азбука. Названието й идва от думата г...
Перник прави Парад на книгата, литургии в храмовете Първолаци ще рецитират "Аз съм българче" пред паметника на Кирил и Методий в София днес. Очаква с...
Ямбол. С традиционното празнично шествие Ямбол отбеляза 24 май – Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската просвета и култура. Официалната...
Бургас. Близо 1000 души се включиха в пеене на химна на писмеността в Бургас на 24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската пи...
София. "Днешният ден е празник на споделеното културно наследство, общото европейско бъдеще", каза президентът на България Росен Плевнелиев в привет...
Отбелязваме Денят на славянската писменост и култура. На този ден в България се чества българската просвета, култура и създаването на глаголицата от К...
Рим. Точно в 12,00 ч българско време на 24 май е аудиенцията на служебния премиер Марин Райков при новия папа Франциск І. Министър-председателят ще во...