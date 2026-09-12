Всичко за Ден На Славянската Писменост

Следете всички новини, анализи и коментари за Ден На Славянската Писменост. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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15 000 на парад за буквите

15 000 на парад за буквите

Грандиозно шествие за празника на българските букви прави Варна днес. 15 000 ученици, студенти, интелектуалци, общественици, читалищни и музейни работ...

24 май | 7:15
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В Бургас пяха за 24 май

В Бургас пяха за 24 май

Бургас. Близо 1000 души се включиха в пеене на химна на писмеността в Бургас на 24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската пи...

24 май | 11:14
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Честваме 24 май

Честваме 24 май

Отбелязваме Денят на славянската писменост и култура. На този ден в България се чества българската просвета, култура и създаването на глаголицата от К...

24 май | 6:53
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