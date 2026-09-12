Ваня Григорова отиде на площада и получи аплодисменти
В Деня на будителите тя подкрепи протеста на културните дейци
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В Деня на будителите тя подкрепи протеста на културните дейци
Всяко наше дело трябва да е изпълнено и водено от мисълта за благоденствието на хората, написа лидерът на ДПС
Съдбата на хората не е шега, каза председателят на Народното събрание
Умът, който се стреми да потиска някого, изгнива
Уникалното висше училище отбелязва 1 ноември с научна конференция с международно участие
Онова, което не може да се купи с пари, е запазило човечеството
Шествие с факли на знанието в Кърджали Вазови чествания и открити уроци прави Музеят на София Тържества, шествия, концерти ще има в страната за Деня...
Преподавателят "не е просто учител, а вдъхновител". Той е "добър приятел", "архитект на мечтите" на своите ученици, "дресьор на лъвове в минно поле"....
Интелектуалци в Добрич поднесоха цвете на признателност пред паметника на Захари Стоянов в града, с което отбелязаха празника на народните будители. П...
На 30 октомври в Централния военен клуб Съюзът на българските писатели и Съюзът на ветераните от войните на България организираха тържество по повод 1...
В школски "Като две капки вода" Шестокласници се преобразиха като Паисий, Рада Госпожина и Баба Тонка Велики възрожденци - жени и мъже, оживяха в на...
Фейсбук е като лопата - става и за прекопаване на градината, и за убийство, казва Емил Джасим Емил Джасим преподава история в 18-о училище "Уилям Гла...
Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и национално самочувствие, отстоявани с години и десетилетия. Принос за това имат стотиц...
За да отбележат подобаващо денят на Будителите, продуцентите от АРТ БГ и организатори на неповторимият Държавен балет на Лед на Санкт Петербург, пуск...
Благоевград. Младежката структура на ГЕРБ в Благоевград отбеляза Деня на народните будители с инициативата "Прочети, замени и съхрани". Те заредиха къ...
София. На днешния празник честваме делото на бележитите българи, съградили основата на Третата Българска държава. Изградили с търпение, с постоянство...
София. Председателят на БСП Михаил Миков се срещна с интелектуалци и хора на духа по случай Деня на народните будители, съобщиха от пресцентъра на БС...
Благоевград. Няма по-добър дар от книгата, която дава знание и мъдрост. Това важи най-вече за Деня на народните будители. Кметът на община Гоце Делчев...
Благоевград. Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов поздрави всички, които празнуват в Деня на народните будители. „На 1-и ноември честваме еди...
Благоевград. Денят на народните будители – 1 ноември, бе отбелязан подобаващо в Гоце Делчев. Кметът на общината Владимир Москов заедно с неговите заме...