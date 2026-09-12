Александър Лазаров игра два финала на Dema cup
София. Два финала игра Александър Лазаров в 10-ото юбилейно издание на международния турнир по тенис Dema cup (до 18 г), валиден за световната ранглис...
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София. Два финала игра Александър Лазаров в 10-ото юбилейно издание на международния турнир по тенис Dema cup (до 18 г), валиден за световната ранглис...
София. Българинът Александър Лазаров (на снимката) се класира на финала на международния турнир по тенис за юноши и девойки до 18 години Dema Cup, кой...
София. Младите български тенисисти Александър Лазаров и Зиновия Ванева записаха днес поредни победи на международния тенис турнир до 18 години Dema Cu...