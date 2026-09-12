Шокиращ обрат с делото за убития Митко от Цалапица!
Какво твърдят нови свидетели на драмата
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Какво твърдят нови свидетели на драмата
Има ли обрат в показанията и доказателствата
Какво се случва със съдиите
В Испания започна делото срещу Принцеса Кристина и съпругът й Инаки Урдангарин. Тя е обвинена в укриване на данъци, докато Урдангарин в други финансов...