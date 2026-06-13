НАП погна амбулантни търговци за неправилно декларирани доходи
Амбулантните търговци подлежат на задължително осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
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Амбулантните търговци подлежат на задължително осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
НАП стартира информационна кампания спрямо физически лица, недекларирали доходи
Немалка част от този бранш не декларират доходите си в пълен размер или пропускат да подадат годишна данъчна декларация
Заедно със заплатите се обявяват в НАП и определени необлагаеми доходи
Повече от 742 000 граждани подадоха годишните си декларации в срок
Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане е 31 март
Най-предпочитани от данъкоплатците са предварително попълнените данъчни декларации
До момента са подадени над 200 000 декларации за облагане с корпоративен данък, всички по електронен път
Електронната услуга работи от 28 декември 2018 г. като до момента вече са декларирани десет електронни магазина...
Депутатите ще разкриват имуществото на половинките си дори да нямат брак Имуществени декларации ще подават не само хората, заемащи висши държавни длъ...
В България средно за година има почти 5 хил. души, осъдени за данъчни престъпления. Това е плод на съвместните усилия на Националната агенция за прих...
Декларациите до общините при покупка на имоти и коли ще може да се подават и по интернет. За целта общините трябва да разработят електронна платформа...
Над 230 добруджанци са декларирали през последните две години пред приходната агенция в града заеми над 10 000 лева, които са получили или предоставил...
Гърците ще трябва да декларират притежавани от тях скъпи бижута и пари в брой. Това гласи постановление на министрите на финансите и правосъдието по о...
Собствениците, управителите, главните редактори, зам.-главните редактори, издателите, журналистите, членовете на ръководните органи и продуцентите на...
Само 10 дни остават до изтичането на срока за подаване на декларации за облагане на доходите на гражданите от 2014 г. До 30 април трябва да се плати и...