Дейвид Мойс напуска "Уест Хем", кой ще го наследи
Договорът му с клуба изтича през лятото
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Договорът му с клуба изтича през лятото
Дейвид Мойс ще бъде уволнен от "Реал Сосиедад" днес или утре, твърди Sky Sports. Мойс пое тима преди около година. От началото на сезона обаче "Сосие...
Слабак започна спешни преговори с бившия селекционер Дейвид Мойс помогна на Любо Пенев да сбъдне мечтата си - да води отбор в испанската Примера. Тов...
Сан Себастиан. Дейвид Мойс официално пое Реал Сосиедад, информира Sky Sports. Договорът на бившия мениджър на Манчестър Юнайтед е за година и половина...
Манчестър. Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън за първи път разкри, най-вероятно част, от това какви са били причините, които дов...
Манчестър. Полицията в Манчестър разследва Дейвид Мойс по обвинение, че е нападнал с бутилка човек в бар. Инцидентът се е разиграл във винения бар "Ем...
Лондон. Мениджърът на Арсенал Арсен Венгер призна, че съжалява заради уволнението на Дейвид Мойс от Манчестър Юнайтед. Френският спец заяви, че негови...
Манчестър. Сър Алекс Фъргюсън наруши мълчанието си и взе отношение след уволнението на своя наследник в Манчестър Юнайтед Дейвид Мойс. Фърги призна, ч...
По-малко от 48 часа след уволнението на Дейвид Мойс като мениджър на "Ман Юнайтед" се появи убедителен фаворит за негов заместник. Букмейкърите по св...
Манчестър. Уволненият мениджър на Манчестър Юнайтед Дейвид Мойс благодари на своя предшественик Алекс Фъргюсън, като същевременно призна, че феновете...
"Дяволите" чакат Ван Гаал, Клоп им отказа Ерата "Дейвид Мойс" в "Манчестър Юнайтед" приключи след 10 месеца мъки и чупене на антирекорди. В 10 часа (...
Манчестър. Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Дейвид Мойс напуска клуба, обявиха на официалната си страница "червените дяволи". Това се случва само 10...
Манчестър. Ръководството на Манчестър Юнайтед обяви, че Дейвид Мойс не е уволнен, но от клуба отказват коментар относно дългосрочното бъдеще на менидж...
Мюнхен. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Дейвид Мойс заяви, че няма нищо срамно да отпаднеш от Байерн Мюнхен в Шампионската лига. "Червените дяволи" на...
Агитката на "Ман Юн" продължава с пълна сила войната с Дейвид Мойс. Запалянковци платиха 840 паунда, за да го атакуват със самолет. Желязната птица щ...
Мениджърът се разкая, феновете плюят и по Фъргюсън
Манчестър. "Манчестър Юн" би слабака "Уест Хем" с 2:0 и мениджърът Дейвид Мойс започна да чертае планове за титла. "Правя отбор по мой образ и идея. В...
Манчестър. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Дейвид Мойс заяви, че тимът му може да спечели Шампионската лига този сезон. Думите на специалиста идват сл...
Манчестър. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Дейвид Мойс заяви, че не се притеснява за бъдещето си на "Олд Трафорд" въпреки слабия сезон, който отборът...
Манчестър. Ключови фигури от борда на Манчестър Юнайтед са се обърнали срещу мениджъра на тима Дейвид Мойс, информира ESPN. Така за първи път в клуба...