Всичко за Дейвид Мойс

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Последни новини Спорт
Юнайтед: Мойс не е уволнен

Юнайтед: Мойс не е уволнен

Манчестър. Ръководството на Манчестър Юнайтед обяви, че Дейвид Мойс не е уволнен, но от клуба отказват коментар относно дългосрочното бъдеще на менидж...

21 април | 18:10
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Атакуват Мойс от самолет

Атакуват Мойс от самолет

Агитката на "Ман Юн" продължава с пълна сила войната с Дейвид Мойс. Запалянковци платиха 840 паунда, за да го атакуват със самолет. Желязната птица щ...

27 март | 18:55
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Мойс се размечта за титла

Мойс се размечта за титла

Манчестър. "Манчестър Юн" би слабака "Уест Хем" с 2:0 и мениджърът Дейвид Мойс започна да чертае планове за титла. "Правя отбор по мой образ и идея. В...

23 март | 18:25
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