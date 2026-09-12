Дейвид от Маями ни рекламира по света
Възхитен е от сиренето и виното ни, но го стреснали дупките по улиците
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Възхитен е от сиренето и виното ни, но го стреснали дупките по улиците
Пловдив е достоен да бъде културна столица на Европа, каза Дейвид, впечатлен от Стария град
Стара Загора. Градът на липите скоро ще влезе в популярния туристически интернет портал www.davidsbeenhere.com. Неговият редактор, известният америка...