Трагична смърт на пътник на Терминал 2. Има ли виновни?
За съжаление на летището не е имало дефибрилатор, за да бъде спасен умиращият
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За съжаление на летището не е имало дефибрилатор, за да бъде спасен умиращият
Високотехнологично обучение на кардиолози се проведе в Медицински Университет - Пловдив
На халфа ще му бъде поставен дефибрилатор
Медиците са стигнали за 18 минути, контрират от здравното министерство София. 40-годишната сватбена фотографка Елизабет Димитрова почина на улицата в...