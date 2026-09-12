Топ медик издаде важна тайна за частните болници у нас
Нито едни частник няма да си позволи да назначи поредния политически парашутист, ако той няма експертни качества
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Нито едни частник няма да си позволи да назначи поредния политически парашутист, ако той няма експертни качества
Каза кой е срещу него
Готвят се протести и искания на оставка
В дъното е сливането на две столични болници
Причината за освобождаването на досегашния директор е неспазване на условията по договора за управление
98% от казаното от д-р Дечев ние бихме подкрепили, казва депутатката от ДПС
Твърдят, че шефът на здравната каса нарушава Конституцията със своите изявления
Откакто НЗОК е в ролята на банкомат, губим над 100 млн. годишно от лекарстваЯвно и тази година ще се толерират определени болници, казва д-р Дечо Дече...