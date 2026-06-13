Спортен журналист с дебютна книга
Дебютната книга на спортния журналист Тодор Шабански „100 начина медиите да работят за нас" вече е на пазара. Издателство „Книгомания" е заложило на ц...
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Дебютната книга на спортния журналист Тодор Шабански „100 начина медиите да работят за нас" вече е на пазара. Издателство „Книгомания" е заложило на ц...