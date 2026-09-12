Карадайъ от Дебрен: Да направим избор за стабилност в страната
Централният предизборен лъч на ДПС стигна област Благоевград, за да подкрепи листата с водач Халил Летифов
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Централният предизборен лъч на ДПС стигна област Благоевград, за да подкрепи листата с водач Халил Летифов
Благоевград. Заместник-председателят на политическа партия ГЕРБ Цветан Цветанов направи дарение от 10 лаптопа в Основно училище „Свети Климент Охридск...
Гърмен. "Изборите идват и си отиват, но вие трябва да продължите да живеете заедно. Затова призовавам участниците в изборите за кмет на община Гърмен...