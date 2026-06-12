Невероятната трансформация на участник от "Игри на волята" СНИМКИ
Колко килограма е свалил
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Колко килограма е свалил
Кръв, мелета и разбити глави белязаха 151-ото дерби на Сърбия между "Цървена звезда" и "Партизан" (1:1). Агитките на двата тима се млатиха с полицията...
Социалната мрежа Facebook е премахнала от менюто си емотикона "чувствам се дебел", който предизвика критики и протести, пише Washington Post. "Същест...