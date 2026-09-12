13-годишният Марти, поразен от волтова дъга: Мамо, боря се!
Детето има нужда от много кръв, който има добро сърце нека да дари
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Детето има нужда от много кръв, който има добро сърце нека да дари
Насърчаването на безвъзмездното кръводаряване е една от мисиите на ВМА
Ето ги и тях
Какво разказват близките
Инициативата се организира в партньорство с Националния център по трансфузионна хематология
Над 50 магистрати и съдебни служители се включиха в първия ден на акцията
Кандидатът за кмет на Варна Данаил Папазов се ангажира да съдейства за намирането на спонсори за осигуряване на подвижна лаборатория за даряване на кр...
38-годишният Стефан Таренгов се нуждае спешно от кръв от група А, алармираха негови близки. Плевенчанинът е в критично състояние в реанимацията на мес...
Бургас. Семейството на 61-годишен мъж в мозъчна смърт дари органите му за трансплантация. Това съобщиха от МБАЛ-Бургас. И уточниха, че донорът е бълга...
Пекин. Престъпна група, принуждавала ученици да даряват кръв, бе задържана от китайската полиция/ Сред арестуваните е заместник-началникът на кръвен...
София. В един от столичните търговски центрове се проведе акция по кръводаряване. Десетки хора се отзоваха на кампанията на Националния център по хема...
Кърджали. Млади кърджалийци се включиха в акцията за безвъзмездно кръводаряване, организирана от Ротаракт клуба в Кърджали. До обяд през специално об...
Можел да влезе в рекордите на Гинес, но отказал