Всичко за Дантели

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Булки съблазняват в дантели

Булки съблазняват в дантели

Бионсе и "Мис Испания" Ева Гонсалес са луди по ярките вечерни тоалети на топдизайнера Роклята за сватбата да изглежда като бодиарт, казва Ерве Моро...

06 февруари | 15:00
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Дантели за отличнички

Дантели за отличнички

Абитуриентките да заложат на изискани тъкани и перфектен силует, препоръчва Жана Жекова Изискани тъкани плюс перфектен силует - това е формулата на у...

22 март | 15:05
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