Български град вплита семейни истории в необикновена рокля
Дантели на майки и баби от Вълчи дол стават част от мащабния проект на дизайнера Иван Донев
Следете всички новини, анализи и коментари за Дантели. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дантели на майки и баби от Вълчи дол стават част от мащабния проект на дизайнера Иван Донев
В продължение на два дни – в събота и в неделя, от 10.30 часа майсторки и начинаещи плетачки ще работят заедно на площада в града.
Бионсе и "Мис Испания" Ева Гонсалес са луди по ярките вечерни тоалети на топдизайнера Роклята за сватбата да изглежда като бодиарт, казва Ерве Моро...
Абитуриентките да заложат на изискани тъкани и перфектен силует, препоръчва Жана Жекова Изискани тъкани плюс перфектен силует - това е формулата на у...
Ако все още има дами, които се чудят как трябва да изглежда гардеробът им за новия сезон, това означава, че не са били на двете ревюта с модели на Евг...
Воланите и розето са върхът на сезона, коментира София Борисова
Зрелищният мюзикъл по холивудския филм на Били Уайлдър прелива от каламбури и танци