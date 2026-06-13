Помощник на Радо Стойчев в щаба на Пламен Константинов
И последният специалист, който ще помага на селекционера Пламен Константинов в щаба на мъжкия национален отбор по волейбол на България, пристигна в Со...
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И последният специалист, който ще помага на селекционера Пламен Константинов в щаба на мъжкия национален отбор по волейбол на България, пристигна в Со...