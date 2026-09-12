Всичко за Даниела Попова

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Дама пое "Антимафия"

Дама пое "Антимафия"

София. Висшият съдебен съвет избра единодушно Даниела Попова за административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура. За Попова глас...

03 октомври | 19:10
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