Бивш антимафиот в схема за фалшиви пари
Задържаха 1,5 млн. холограми за банкнотите от 50 евро Пловдивски ексантимафиот е бил една от движещите фигури на банда фалшификатори в града под тепе...
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Задържаха 1,5 млн. холограми за банкнотите от 50 евро Пловдивски ексантимафиот е бил една от движещите фигури на банда фалшификатори в града под тепе...
Даниела Попова следи изкъсо новите Килъри и данъчните афери
София. Висшият съдебен съвет избра единодушно Даниела Попова за административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура. За Попова глас...
София. Даниела Попова беше избрана от ВСС за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативната специализирана прокуратура, предаде Б...
София. Висшият съдебен съвет ще избира в четвъртък административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура. Кандидатите са двама – наст...