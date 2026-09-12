Стартира данъчната кампания! НАП дава специални указания
За поредна година има възможност за данъчни облекчения
Следете всички новини, анализи и коментари за Данъчна Кампания. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За поредна година има възможност за данъчни облекчения
До 30 април собствениците на имоти могат да платят данъчните си задължения с отстъпка
200 декларации са подадени в Националната агенция за приходите при старта на данъчната кампания, която започна вчера...
София. Данъчната кампания започва в 09:00 ч. във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП). Физическите лица могат да подадат декларации...
До месец от НАП ще блокират сметки и заплати на всички, които не платят налога в срок
София. От днес можем да подадем данъчна декларация в НАП. Крайният срок е април. Декларацията може да се прати по пощата, по електронен път или на мяс...