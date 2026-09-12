Всичко за Данъчна Кампания

Следете всички новини, анализи и коментари за Данъчна Кампания. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Икономика Регионални Бизнес
Започва данъчната кампания

Започва данъчната кампания

София. Данъчната кампания започва в 09:00 ч. във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП). Физическите лица могат да подадат декларации...

05 януари | 8:46
0 коментара
23510