Светът на българската роза! Старите казани разказват нова история
В етнографския комплекс „Дамасцена” старите казани и модерната розоварна превръщат българския аромат в пътешествие
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В етнографския комплекс „Дамасцена” старите казани и модерната розоварна превръщат българския аромат в пътешествие
Билетите са вече в продажба
1 и 2 Юни 2024г. – Дни на розата в „Дамасцена“
"От нас двамата аз съм свободният - ти не си!", казва Троян Гогов в "Дамасцена" и обръща гръб на главния герой Течо и на "разумния" свят, за да се при...
Тамер Халил със своята творба