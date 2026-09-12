Евгений Иванов: Трябва да насърчим качествените БГ стоки
Държавата да съдейства за пробив на пазарите в Китай и арабските страни
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Държавата да съдейства за пробив на пазарите в Китай и арабските страни
Санкциите срещу Москва изправиха до стената родния бизнес. Пазарът у нас е залят от дъмпингови стоки от други страни в ЕС, които търсят къде да пласир...
София. "В новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) ще има специална мярка за биопроизводство и бюджетът й ще е над 200 млн. лв.", заяви м...
София. Дните преди Коледа са традиционното време, когато "Стандарт" поставя допълнителен акцент върху проблема с качеството на стоките и отговорните п...
Дните преди Коледа са традиционното време, когато "Стандарт" поставя допълнителен акцент върху проблема с качеството на стоките и отговорните производ...