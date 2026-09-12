Дядо Коледа да умилостиви финансовия министър
На инициативата на Стандарт Нюз Ако Дядо Коледа, беше здравен мининистър се отзоваха и иновативните фармацевтични производители. Те също ни изпратиха...
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На инициативата на Стандарт Нюз Ако Дядо Коледа, беше здравен мининистър се отзоваха и иновативните фармацевтични производители. Те също ни изпратиха...
София. Пациентските организации са категорично против готвеното орязване на талоните за прегледи в извънболничната помощ за следващата година. С по 50...
На инициативата на Стандарт Нюз Ако Дядо Коледа, беше здравен министър се отзоваха и от пациентската организация Център за защита на правата в здравео...
Над 350 са делата за лекарски грешки, отказано лечение и сбъркани закони