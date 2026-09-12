Внимание, шофьори! Ето кога затварят Цариградско
Джиро д’Италия блокира пътища в страната, но ще ни гледа цял свят
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Джиро д’Италия блокира пътища в страната, но ще ни гледа цял свят
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Поредният събор край сатовчанското село Ваклиново отново ще върне в родния им край стотици гурбетчии от Европа и Америка. Единадесетото издание ще се...