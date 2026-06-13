Ученичка на Тео е новата Царица Роза
Ученичка на Теодоси Теодосиев е новата Царица Роза на Казанлък. Цветелина Иванова е абитуриентка в природоматематическата гимназия "Никола Обрешков"....
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Ученичка на Теодоси Теодосиев е новата Царица Роза на Казанлък. Цветелина Иванова е абитуриентка в природоматематическата гимназия "Никола Обрешков"....