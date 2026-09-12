Московски наредил 9 проверки в ДАИ
Това, което се случи в последните няколко дни, е безспорно тежко петно върху имиджа на цялото транспортно министерство и, разбира се, аз съм готов да...
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Това, което се случи в последните няколко дни, е безспорно тежко петно върху имиджа на цялото транспортно министерство и, разбира се, аз съм готов да...
Шефът на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация" (бившето ДАИ) Цветелин Цветанов се сдоби с ново обвинение – за подкуп. Това става ясно от...
Съвместна група от МВР и Министерството на транспорта започва проверка на шофьорските книжки и лицензите на превозвачите заради корупционния скандал в...
Директорът на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" Цветелин Цветанов остава в ареста. Това реши късно снощи Специализираният съд наложи...
Арестуваният шеф на изпълнителната агенция „Автомобилна администрация" Цветелин Цветанов показно е изключен от ГЕРБ в Плевен. Това стана на извънредно...
Купища пари, чиято стойност в момента се уточнява, са открили антимафиоти в специален тайник, намиращ се в дома на тъста на шефа на ИААА Цветелин Цвет...
През последния месец 58 служители на ДАИ са били уволнени заради корупция, съобщи директорът на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Цвете...
Новият шеф на агенцията Цветелин Цветанов се захваща и с "турския въпрос" Повишаваме контрола над инспекторския състав в агенцията, но в същото време...
София. Цветелин Цветанов е новият изпълнителен директор на ИА "Автомобилна администрация" (ИААА), съобщиха от Министерството на транспорта. Той замени...