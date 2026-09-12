Всичко за Цветелин Цветанов

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Шефът на ДАИ с ново обвинение

Шефът на ДАИ с ново обвинение

Шефът на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация" (бившето ДАИ) Цветелин Цветанов се сдоби с ново обвинение – за подкуп. Това става ясно от...

07 април | 13:44
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Изключиха от ГЕРБ шефа на ДАИ

Изключиха от ГЕРБ шефа на ДАИ

Арестуваният шеф на изпълнителната агенция „Автомобилна администрация" Цветелин Цветанов показно е изключен от ГЕРБ в Плевен. Това стана на извънредно...

01 април | 12:32
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