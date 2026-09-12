Всичко за Цветан Китов

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Цветан Китов поема ДАТО

Цветан Китов поема ДАТО

Цветан Китов ще оглави новата агенция за контрол на СРС-тата до средата на ноември, научи "Стандарт". Той бе назначен по време на правителството на ГЕ...

22 октомври | 21:25
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