Заради подслушването. Махат шефа на бръмбарите
Предложението е на служебното правителство
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Предложението е на служебното правителство
Цветан Китов разказва вицове по-добре и от Слави Трифонов
Цветан Китов ще оглави новата агенция за контрол на СРС-тата до средата на ноември, научи "Стандарт". Той бе назначен по време на правителството на ГЕ...