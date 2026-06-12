Сметната палата дава Цветан Цветков на прокурор
Открити са документи за съмнителна спогодба
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Открити са документи за съмнителна спогодба
Защо бившият шеф не бе допуснат в сградата на институцията
Според него причините са политически и е опит да се скрие как е управлявана институцията
Цветан Цветков няма да бъде допуснат в Сметната палата, каза председателят
Говори Никола Минчев от ПП-ДБ
Не е упражняван контрол върху финансирането на политическите партии, са мотивите на депутатите
През миналата година сами са се заличили 12 формации
Цветан Цветков е новият председател на Сметната палата. В парламента „за" гласуваха 146 народни представители, 1 „против", 21 „въздържал се". Цветков...
Патриотичният фронт оттегли кандидатурата на Горица Грънчарова за председател на Сметната палата. Така единственият кандидат за поста остана издигнати...
ГЕРБ и Реформаторският блок са постигнали съгласие относно новия председател на Сметната палата. Те внесоха предложение одитният орган да бъде оглавен...