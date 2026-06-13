Цветанов: Търсим подкрепа от всички политически сили
"Търсим подкрепа от всички политически сили, включително и от БСП, водя разговори с председателите на всички парламентарни сили". Това заяви председат...
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"Търсим подкрепа от всички политически сили, включително и от БСП, водя разговори с председателите на всички парламентарни сили". Това заяви председат...