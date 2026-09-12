Нова работа за бившия кмет на Пловдив. Важен пост
Здравко Димитров с ново предизвикателство
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Здравко Димитров с ново предизвикателство
Разследването е започнато на 18.06.2019 г. по жалба от митрополит Антоний
Варна. Варненската митрополия започва проверка на скандална заменка на църковни имоти непосредствено до местността Карадере. Близо 40 декара земя до...
София. "Не бива националната ни култура да се политизира", каза в студиото на „Събуди се" по Нова ТВ бившият министър на културата Вежди Рашидов по те...
Пловдив. Пловдивският митрополит Николай заклейми нагнетяването на междуетническо напрежение заради законовите поправки, с които изповеданията ще полу...