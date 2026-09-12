Цинизъм. Какво изстреля Крум Зарков за кабинета
И кого бил пожалил Румен Радев
Следете всички новини, анализи и коментари за Цинизъм. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
И кого бил пожалил Румен Радев
Какво предупреди, без да му мигне окото
Има сериозни проблеми пред ваксинацията, каза вицепрезидентът
Москва. Руският премиер Дмитрий Медведев определи подкрепата на седемте най-развити страни в света (Г7) към военната операция в Източна Украйна като „...