Всичко за Цигулка

Следете всички новини, анализи и коментари за Цигулка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Регионални Култура Любопитно
Васко опъва лък из родината

Васко опъва лък из родината

Виртуозният цигулар Васко Василев готви пореден маратон из родината. За осем дни през ноември концертмайсторът на "Ковънт гардън" ще изнесе седем конц...

07 юни | 19:50
0 коментара
8442