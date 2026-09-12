Триумф на музиката в Казанлък
Международният лютиерски фестивал представя над 70 музикални инструмента от 12 държави
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Международният лютиерски фестивал представя над 70 музикални инструмента от 12 държави
Цигулар и музикант от международна величина, повлиял на българската цигулковата и изпълнителска школа
Международният лютиерски конкурс ще се проведе в рамките на Празник на розата 2025 г.
Какво написа музикантът в социалната мрежа
Години наред нито един европейски град не искал да приеме тленните останки на гения
Инструментът е на стойност 250 000 паунда
На цигулка от 17 век ще се насладят любителите на симфоничната музика на 20-ия Великденски музикален фестивал във Варна
3-вековен Страдивариус ще звучи в уникален по рода си концерт под открито небе тази събота в Албена. Най-голямото и очаквано музикално събитие в компл...
Българският диригент Евгений Шевкенов е почетен гражданин на Австрия за своите постижения в областта на изкуството и културата, а Мартина Мидл е най-у...
Бразилката идва в България с 120 кг багаж, за да учи цигулка Всеки следобед свири в подлеза на СУ, с Ву отварят ресторант наесен Допреди няколко мес...
Цигулката на момента ставаше китара в ръцете на виртуоза
Малката певица посвири с детската цигулка на маестрото Хари Ешкенази изнесе урок по цигулка в класа на Крисия. Музикантът влезе в часа по пеене на че...
Талантите от "X фактор" се върнаха в 4-и клас. Но не като ученици, а за да вдъхновят децата от 128-о училище "Алберт Айнщайн". Финалистите Невена, Мих...
Лондон. Продадоха на търг цигулка от легендарния кораб "Титаник" във Великобритания за рекордна сума от 900 хил. лири, което е малко над 1 милион евро...
Виртуозният цигулар Васко Василев готви пореден маратон из родината. За осем дни през ноември концертмайсторът на "Ковънт гардън" ще изнесе седем конц...