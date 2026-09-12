Какво се случи на премиерата на новия биографичен филм за Васко Василев
Пресъздава всички градове, в които е бил цигуларят
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Пресъздава всички градове, в които е бил цигуларят
Марио Хосен заяви, че много отдавна е искал да се запознае с Вежди Рашидов
Разкри най-голямото си желание
Чарли Сием е и модна икона
Виртуозният цигулар се завръща в родния Пловдив на 9 и 10 септември за два концерта с представителния оркестър на Виена - Wiener Symphoniker
Виртуозният цигулар Васко Василев снощи изправи на крака над 12 хиляди зрители в "Арена Армеец". За първия му самостоятелен концерт в зала с такъв мащ...
Цигуларят художник Мичо Димитров, музикант на годината за 2013-а, ще свири на премиерата на новия сборник с разкази на Стефан Бонев "Странните неща"....
Цигуларят навърши 20 години в Кралската опера Преди 20 години Васко Василев стана най-младия концерт-майстор в историята на Кралската опера. Постижен...
Василев и Никълсън свириха и играха пантомима от филма "Модерни времена" в НДК
Васко Василев посрещна рождения си ден в Лондон
Детето чудо, родено в Германия, е на 12, когато го канят в "Карнеги хол"