Сбогом, Харвард! Кой печели от решението на Тръмп
Съдът спря решението на правителството, но бъдещето за чуждестранните студенти остава неясно
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Съдът спря решението на правителството, но бъдещето за чуждестранните студенти остава неясно
До две години завършилите във Великобритания чуждестранни студенти могат да останат в страната, за да си намерят работа
България е на шесто място сред страните от ЕС по брой на чуждестранни студенти във Великобритания. Това показва проучване на The Complete University G...
Чуждестранните студенти от Медицинския университет в Плевен започнаха кампания, с която да подпомогнат финансово пострадалите от земетресението в Непа...
Благоевград. Двама ветерани от армията на САЩ ще учат в Американския университет в Благоевград. Единият от тях е бил на мисия в Ирак и има 10-годишен...