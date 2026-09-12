Смразяваща версия за боя с чук над прокурор Илиев
Прокурорската колегия на ВСС осъди нападението и го нарече посегателство срещу върховенството на закона
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Прокурорската колегия на ВСС осъди нападението и го нарече посегателство срещу върховенството на закона
Ето как е станало престъплението
Жители на кв. "Факултета" се опитали да се саморазправят с убиеца
Причината била нова маркировка
Думите на румънеца Еуджен Томак
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вече три пъти са ни ударили, не ни стига
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Българинът взе златото на чук, Соколова и Семковски също са шампиони
26 години ще лежи в затвора касапина Тихомир Трифонов, който уби и разчлени на парчета 84-годишният Георги Георгиев. Присъдата е на Върховният касацио...
Въоръжен с чук 22-годишен мъж изпотроши аптека в хасковски хипермаркет. Той влязъл в помещението два пъти, като втория път носел инструмента, изчакал...
Двама тийнейджъри са арестувани, а още двама се издирват от полицията, във връзка с убийството на босненец с чукове в американския град Сейнт Луис, ща...
Велико Търново. Апелативният съд в Търново осъди на 27 години затвор студента от Севлиево Петър Петров, който уби с чук приятеля си Павел Христов през...
Сливен. 30-годишен сливналия потроши семейния Мерцедес SL в центъра на града. Колата е удряна с чук в продължение на 15 минути, съобщиха работещи в ма...
Анкара. Присъдите на бившите военни офицери по делото "Чук", заподозрени в опит за преврат срещу премиера Реджеп Тайип Ердоган преди 10 години, днес б...
Велико Търново. 80-годишна жена от горнооряховското село Първомайци е настанена в болница, след като разярен комшия я удари с чук в главата. Бабата по...