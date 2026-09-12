„Финес“ празнува 24 с Чудомир
Столичната галерия представя за рождения си ден изложбата „Нашенци“ на големия писател и художник
Следете всички новини, анализи и коментари за Чудомир. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Столичната галерия представя за рождения си ден изложбата „Нашенци“ на големия писател и художник
Николай Златанов, председателят на Общински съвет Казанлък, връчи наградата на Деян Енев
Румен Иванчев отнесе наградата "Чудомир" в Рим Смея се и плача в Рим вече 22 години. Весело тъжната равносметка е на поета Румен Иванчев. Определя...
Необичаен маратон по четене стартира в казанлъшката библиотека „Искра" днес. Актьори и деца прочетоха щафетно разкази на казанлъшкия сладкодумец Чудом...
Писателят-емигрант Румен Иванчев, който от години живее в Италия, е тазгодишният носител на националната литературна награда "Чудомир" за хумористичен...
Цял Казанлък се изсипа на 80-годишния юбилей на Лилия Димитрова миналата седмица. На тържеството племенницата на Чудомир представи 38-та си книга. Тов...
Стара Загора. Куп финансови нарушения в казанлъшката фондация „Чудомир" за периода 2008-2013 г. е установила проверка на данъчни инспектори от региона...
Децата на наши сънародници в Гърция с томовете на Димитър Чорбаджийски
Стара Загора. Самобитният хумор на Димитър Чорбаджийски - Чудомир оживя на сцената на Старозагорския драматичен театър в един тъжно-смешен спектакъл н...