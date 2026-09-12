"Икар" за Чочо
"Икар" за чест и достойнство влиза в колекцията на клана Попйорданови - статуетката е за Чочо, който си отиде през 2013-а, но жена му Даниела, баща му...
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"Икар" за чест и достойнство влиза в колекцията на клана Попйорданови - статуетката е за Чочо, който си отиде през 2013-а, но жена му Даниела, баща му...
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