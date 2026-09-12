Шарапова победи Иванович и достигна финала на China Open
Пекин. Световната номер четири Мария Шарапова достигна финала на Откритото първенство на Китай след победа с 6-0 6-4 над Ана Иванович в Пекин. Рускат...
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Пекин. Световната номер четири Мария Шарапова достигна финала на Откритото първенство на Китай след победа с 6-0 6-4 над Ана Иванович в Пекин. Рускат...
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