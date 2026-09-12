Всичко за Children Of Bodom

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Children Of Bodom искат люти чушки

Children Of Bodom искат люти чушки

София. Children Of Bodom ще разкажат с музика най-мрачните си кошмари в столичната зала "Универсиада" на 13 ноември. Колкото и странно да звучи, но от...

04 ноември | 22:15
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