ВИДЕО: Children of Bodom проговориха на български
София. В деня на концерта си в София финлaндските метъли от Children of Bodom спретнаха приятна изненада за своите фенове, като проговориха на българс...
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София. В деня на концерта си в София финлaндските метъли от Children of Bodom спретнаха приятна изненада за своите фенове, като проговориха на българс...
София. Ден преди дългоочаквания концерт на финлaндските метъли Children of Bodom, които ще забият утре вечер (сряда/13.11.2013) на сцената на столична...
София. Children Of Bodom ще разкажат с музика най-мрачните си кошмари в столичната зала "Универсиада" на 13 ноември. Колкото и странно да звучи, но от...
От понеделник, 15 април, в 13:00 часа, стартира продажбата на билети за концерта на Children of Bodom в София. Събитието ще се състои на 13 ноември в...