Всичко за Чезаре Прандели

Следете всички новини, анализи и коментари за Чезаре Прандели. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Общество
Прандели ревна срещу чужденци

Прандели ревна срещу чужденци

Италианският футбол привлича твърде много чужденци, оплака се селекционерът на Италия Чезаре Прандели на първата си пресконференция преди мачовете с Б...

02 септември | 19:10
0 коментара
21453