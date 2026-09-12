Тафарел смени Прандели начело на Галатасарай
Истанбул. Шефовете на Галатасарай уволниха Чезаре Прандели. Треньорският пост в тима пък ще заеме бившия национален вратар на Бразилия Клаудио Тафарел...
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Истанбул. Шефовете на Галатасарай уволниха Чезаре Прандели. Треньорският пост в тима пък ще заеме бившия национален вратар на Бразилия Клаудио Тафарел...
Истанбул. Бъдещето на Чезаре Прандели начело на Галатасарай виси на косъм, след като турският гранд снощи загуби шансове да продължи както в Шампионск...
"Червените" чупят тавана на заплатите, твърдят в Италия И Чезаре Прандели обърка трансферните планове на ЦСКА, разбира се, без да го знае. "Стандарт"...
Рим. Бившият треньор на "Галатасарай" Роберто Манчини може да поеме националите на Италия, съобщава Corriere Dello Sport. След отпадането на "адзурите...
Манаус. Националният селекционер на Италия Чезаре Прандели определи представянето на неговия тим като "епично" при успеха с 2:1 над Англия на Световно...
Гаджето на Чезаре Прандели инспектира последните тренировки на Италия преди дербито с Англия. Очарователната Новела Бенини се появи на терена с тъмни...
Рим. Чезаре Прандели потвърди, че е сложил подписа си под нов договор с Италианската футболна федерация за още две години. Това означава, че специалис...
Селекционерът на Италия Чезаре Прандели ще остане начело на Скуадра в следващите две години. Медиите на Апенините информираха, че треньорът, чиито дог...
София. Легендарният италиански треньор Фабио Капело пристигна в България по покана на "УниКредит Булбанк", чийто посланик за Шампионската лига е. Той...
Селекционерът на Италия Чезаре Прандели остава начело на тима и през следващите 4 г. Според "Гадзета дело спорт" треньорът ще подпише нов договор с ф...
Рим. "Скуадра адзура" ще хвърли срещу нас най-големите учени в Италия. Вчера федерацията подписа договор за сътрудничество с "Fondazione Politecnico d...
Домакините канят за подкрепа деца, бременни и пенсионери
Рим. Бившият национален селекционер на Италия Марчело Липи нападна местната футболна федерация. Изказването му идва в подкрепа на настоящия треньор на...
Палермо. Италия ще излезе със схема 4-3-2-1 срещу България в световната квалификация в петък в Палермо. Това прогнозират медиите на Ботуша. Наставник...
Италианският футбол привлича твърде много чужденци, оплака се селекционерът на Италия Чезаре Прандели на първата си пресконференция преди мачовете с Б...
Къде ни е защитата, питат в Италия след загубата 2:4 от Бразилия. "Това не се бе случвало - да ни вкарат 8 гола за 3 мача! А Прандели твърди, че нямам...
Прандели имал акцент на овчар