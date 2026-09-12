60 000 четвъртокласници на матура по математика
В продължение на 60 минути учениците ще решават тест с 25 задачи
Следете всички новини, анализи и коментари за Четвъртокласници. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В продължение на 60 минути учениците ще решават тест с 25 задачи
Изпитът ще продължи един час, а тестът включва 25 задачи
Нашите деца учат буквално една календарна година по-малко, отколкото средно учат децата в Европа, каза министърът на образованието
Най-добре са се представили в София, Смолян, Варна и Русе и основното училище в с.Труд
На матурите се очаква да се явят около 60 000 четвъртокласници от цялата страна
Четвъртокласници от кърджалийското школо "П. Р.Славейков" организираха акция в помощ на останало без дом семейство.Те събраха 108 лв., а сумата ще пре...
Четвъртокласниците ни ще участват в поредно издание на международното външно оценяване PIRLS догодина. За разлика от учениците в осми клас, които по т...
2776 четвъртокласници в Пиринския край се явиха на националното външно оценяване по български език днес. Изпити имаше в 97 училища в Пиринско. Изпитът...
Днес ще се проведе последното външно оценяване за четвъртокласниците, като учениците ще трябва да демонстрират знания по предмета по "Човек и общество...
София. Четвъртокласниците днес ще се явяват на националното външно оценяване по предмета "Човек и природа". Това са така наречените „малки матури", ка...
София. С изпит по Български език и литература започва външното оценяване на учениците в четвърти клас. Децата разполагат с 40 минути за диктовка и ре...
София и Смолян първи, Разград на опашката
Смирненски, Яворов или Дебелянов на изпита, твърдят абитуриенти
София. Изпит за външно оценяване по български език за четвъртокласниците се провежда днес. Малката матура е под формата на тест, като от тази година у...
София. От новата учебна година целодневно обучение ще бъде въведено и за децата от ІV клас на държавните и общинските училища. Това ще става само при...