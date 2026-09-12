"Четвърта власт" на фестивал в Биариц
Биариц. Сериалът на БНТ "Четвърта власт" бе представен на най-големия фестивал за телевизионно творчество в света (FIPA) в Биариц, Франция. Поредицата...
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Биариц. Сериалът на БНТ "Четвърта власт" бе представен на най-големия фестивал за телевизионно творчество в света (FIPA) в Биариц, Франция. Поредицата...
Звездата от "Четвърта власт" в живота е динамична майка на двама малчугани
Стартът на сериала вдигна рейтинга на БНТ, вестникарската гилдия се чуди
София. Радина Кърджилова има сериозен повод за ревност към половинката си Деян Донков. Актьорът се забърква в страстна афера с колежката си Мила Паруш...
Събитията на улицата следват сценария, а не обратното, коментира Севда Шишманова
Всеки понеделник БНТ поднася поредна гурме порция от новия сериал "Четвърта власт". За около минута на екрана се появяват звездите, които разменят клю...