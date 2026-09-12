Днес е Денят на будителите! Честит празник
Сред имената им са са Свети Иван Рилски, Владислав Граматик, Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Васил Левски
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Сред имената им са са Свети Иван Рилски, Владислав Граматик, Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Васил Левски
Президент и премиер ще са във Велико Търново
Каквото искате правете или не правете, но ЗНАЙТЕ! Защото хората са безсилни срещу революция, направена от знание, е посланието на писателката към учен...
Уроците му са актуални и днес - народът наложи на политиците да работят за него
Всяко дете има право да бъде зачитано и уважавано, всяко дете има право на развитие и закрила
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Преди дни една институция ме покани да отразя среща с няколко успели дами - в чест, разбира се, на Осми март, най-оспорвания празник в българската ист...