Църквата почита чернокож светец, у нас се спазват някои обичаи
Чернокожият светец Моисей Мурин се почита и като покровител на африканците
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Чернокожият светец Моисей Мурин се почита и като покровител на африканците
Уинстън Буги Смит-младши бил фатално прострелян в четвъртък в центъра на града от полицията
Чернокож мъж, починал след побой от охранители на супермаркет
Полицията разпръсква сълзотворен газ
Безредици в САЩ след убийството на чернокож мъж. Множество хора излязоха на протест в град Милуоки щата Уискънсин, съобщават световните агенции. Стре...
Чернокож мъж е бил застрелян смъртоносно от полицията в Минесота, САЩ в момент, в който продължават простите след подобен инцидент в Луизияна от преди...
Девет души бяха застреляни от бял нападател в църква на чернокожата общност в град Чарстън, щата Южна Каролина, съобщиха световните медии. Осем от тях...
Пореден случай на застрелян млад чернокож от американски полицаи. Инцидентът е станал малко преди 1 часа тази сутрин в предградие на Сейнт Луис, щат М...
Бял полицай от Джорджия застреля и уби невъоръжен, гол чернокож мъж в жилищен комплекс в Атланта. Според информациите от американските медии жертвата...
Сейнт Луис. Тъмнокож тийнейджър на 18 години беше застрелян от полицай в предградие на Сейнт Луис, Мисури, предаде Ройтерс. Говорител на полицията съ...
Орландо. Полицай във Флорида простреля невъоръжен чернокож мъж, съобщи Ройтерс. 28-годишният афроамериканец бил в крадена кола. Според свидетелски пок...
Ню Йорк. За втора поредна нощ улиците на Ню Йорк се изпълниха с протестиращи срещу причинената от бял полицай смърт чрез задушаване на невъоръжен цвет...
Финикс. Нов случай на стрелба по чернокож от страна на полицията разтърси САЩ. Бял служител на реда е прострелял фатално мъж в щата Аризона, след като...
Ню Йорк. Многохиляден протест изпълни улиците на Ню Йорк снощи, след като местният съд не повдигна обвинение на полицай, убил чернокож мъж миналото ля...
12-годишно чернокожо дете е разстреляно преди дни от бял полицаи в американския град Кливланд, защото е имало пистолет играчка, с която е плашило хора...
Полицаят, който застреля чернокож тийнейджър в американския град Фъргюсън, няма да бъде съден. Решението предизвика нова вълна от протести. Множество...
Фъргюсън. Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) е арестувало двама мъже, планирали атентати в град Фъргюсън, Мисури, съобщиха американските мед...
Губернаторът на американския щат Мисури Джей Никсън обяви извънредно положение. Мярката е по повод оповестяването на съдебното решение за убийството н...
София. Българка и чернокожият й приятел от Гана са били нападнати на спирка на градския транспорт в жк „Борово" в София. Заедно с тях е било детето на...
Ню Йорк. Протест срещу полицейското насилие се проведе в Ню Йорк вчера. Демонстрацията, в която се включиха около 4 000 души, бе предизвикана от удушв...