На Задушница Църквата се моли за покойните си чеда
Православните християни не се разделят със своите любими хора даже след смъртта им
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Православните християни не се разделят със своите любими хора даже след смъртта им
За два часа миряни избраха епископите Серафим и Григорий
През 2013 г. се навършват 1150 години от началото на Моравската мисия на светите братя Кирил и Методий. От амвоните на всички храмове в България след...