Ще поевтинее ли частното училище?
Държавната помощ влиза едва през 2018 година, но едва ли ще намали цените Някой трябва да доплати между 4000 и 6600 лева на ученик заради безплатните...
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Държавната помощ влиза едва през 2018 година, но едва ли ще намали цените Някой трябва да доплати между 4000 и 6600 лева на ученик заради безплатните...
София. Държавата вече ще финансира и частните училища и детски градини. Промяната е част от Законопроекта за предучилищното и училищното образование,...
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