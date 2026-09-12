Церовска: Оценката за нашата работа я дадоха гласоподавателите
Благодаря на всички граждани на Перник, които дадоха своя вот за кандидатите за кметове на ПП ГЕРБ и за пореден път ни затвърдиха като първа политичес...
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Благодаря на всички граждани на Перник, които дадоха своя вот за кандидатите за кметове на ПП ГЕРБ и за пореден път ни затвърдиха като първа политичес...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Перник д-р Вяра Церовска се срещна с представители на работодателската организация КРИБ – Перник. По време на срещата б...
Община Перник притежава всички необходими условия за да се превърне в сигурен, динамично развиващ се, икономически силен център. Ще положа максимални...