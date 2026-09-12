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Вяра Церовска: Перник притежава всички необходими условия за да се превърне в икономически силен център

Вяра Церовска: Перник притежава всички необходими условия за да се превърне в икономически силен център

Община Перник притежава всички необходими условия за да се превърне в сигурен, динамично развиващ се, икономически силен център. Ще положа максимални...

08 октомври | 8:54
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2020