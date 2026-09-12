Двама мъже открити разстреляни в главите
Мъже на 56 и 58 години са открити мъртви в близост до дърводелски цех в село Церово
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Мъже на 56 и 58 години са открити мъртви в близост до дърводелски цех в село Церово
Момичето издъхнало, докато пиело кафе в центъра на Церово Кадифка не е близвала алкохол, твърдят приятелите й Черна неделя потресе благоевградското...
Земеделците в благоевградското село Церово са на път да загубят тютюневата си реколта заради невижданите жеги и сушата. В селището с над 700 жители ня...
Комисията по вероизповеданията отпусна 10 бона, хора от чужбина също помагат Добра новина зарадва над 700-те жители на благоевградското село Церово....
3 г. след първата копка не е положен и камък за градежа на църквата Благоевград. По-добре късно, отколкото никога. Тази поговорка дава надежда на сто...
Благоевград. По-добре късно, отколкото никога. Тази поговорка дава надежда на стотици в благоевградското село Церово. Там продължават да се молят за х...
Церово. До 15 дни трябва да бъде насрочена процедура за избор на изпълнител за строежа на приюта за безстопанствени животни в землището на село Церово...
Благоевград. В благоевградското село Церово продължават да се молят за храм. В селището никога не е имало църква. Жителите му продължават да са прину...