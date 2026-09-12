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Церово започва да гради храм

Церово започва да гради храм

Комисията по вероизповеданията отпусна 10 бона, хора от чужбина също помагат Добра новина зарадва над 700-те жители на благоевградското село Церово....

10 февруари | 21:15
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